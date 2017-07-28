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    В Санкт-Петербурге за подготовку терактов задержаны семь человек

    Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются© Ria.ru

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности России задержала семерых выходцев из Центральной Азии за подготовку терактов в Санкт-Петербурге, в том числе на железной дороге.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили  в ФСБ России.

    Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

    Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" смертник совершил теракт. Погибли 16 человек, включая самого террориста Акбаржона Джалилова. В рамках расследования этой террористической атаки  арестованы десять человек.

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