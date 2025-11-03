В Сан-Паулу при обрушении металлической конструкции пострадали почти 60 человек

В бразильском штате Сан-Паулу в результате обрушения металлической конструкции в аэроклубе один человек погиб, почти 60 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на службу гражданской обороны.

Медицинская помощь потребовалась 58 пострадавшим. Трое из них остаются в больнице.

Инцидент произошел во время вечеринки студентов-медиков. Сооружение рухнуло, когда на город в воскресенье обрушился штормовой ветер, порывы которого достигали 95 километров в час.

Отмечается, что обрушившаяся конструкция была установлена организаторами мероприятия.