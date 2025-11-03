В Сан-Паулу при обрушении металлической конструкции пострадали почти 60 человек
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 12:34
В бразильском штате Сан-Паулу в результате обрушения металлической конструкции в аэроклубе один человек погиб, почти 60 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на службу гражданской обороны.
Медицинская помощь потребовалась 58 пострадавшим. Трое из них остаются в больнице.
Инцидент произошел во время вечеринки студентов-медиков. Сооружение рухнуло, когда на город в воскресенье обрушился штормовой ветер, порывы которого достигали 95 километров в час.
Отмечается, что обрушившаяся конструкция была установлена организаторами мероприятия.
Последние новости
12:38
Экс-бухгалтер приговорена к 8 годам лишения свободы за хищение более 802 тыс. манатовПроисшествия
12:34
В Сан-Паулу при обрушении металлической конструкции пострадали почти 60 человекДругие страны
12:30
В Баку и регионах ожидаются ливниЭкология
12:27
Anglo Asian Mining Plc заключил контракт на продажу медного концентрата с рудника в КарабахеПромышленность
12:25
Армения и Франция в 2023-2024 гг подписали контракты на поставку вооружения на 274,5 млн евроВ регионе
12:22
Мишустин: Соглашение о поощрении инвестиций между РФ и КНР вступит в силу с 1 декабряДругие страны
12:17
Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане сократилась на 40%ИКТ
12:15
Фото
Журналисты из трех турецких регионов посетили КарабахКарабах
12:05