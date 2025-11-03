Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Сан-Паулу при обрушении металлической конструкции пострадали почти 60 человек

    03 ноября, 2025
    • 12:34
    В Сан-Паулу при обрушении металлической конструкции пострадали почти 60 человек

    В бразильском штате Сан-Паулу в результате обрушения металлической конструкции в аэроклубе один человек погиб, почти 60 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на службу гражданской обороны.

    Медицинская помощь потребовалась 58 пострадавшим. Трое из них остаются в больнице.

    Инцидент произошел во время вечеринки студентов-медиков. Сооружение рухнуло, когда на город в воскресенье обрушился штормовой ветер, порывы которого достигали 95 километров в час.

    Отмечается, что обрушившаяся конструкция была установлена организаторами мероприятия.

