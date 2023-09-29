В самолете на рейсе Анталья - Уфа произошла разгерметизация салона

В самолете авиакомпании Corendon Airlines, который направлялся из Антальи в Уфу, произошла разгерметизация салона.

В самолете авиакомпании Corendon Airlines, который направлялся из Антальи в Уфу, произошла разгерметизация салона.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщил один из пассажиров, после того, как это произошло, в салон поступил холодный воздух. Затем выпали кислородные маски и у людей заложило уши.

Во время инцидента пилот сообщил об экстренной посадке. Сам самолет вскоре приземлился в аэропорту Уфы. По словам очевидца, пилоты профессионально справились со своими задачами и ни один пассажир не пострадал.

На данный момент причина произошедшего неизвестна.