В самой сухой пустыне мира выпал снег

В чилийской пустыне Атакама, которая является самой сухой в мире, выпал снег.

Как передает Report, об этом сообщила обсерватория ALMA в социальной сети Х.

"Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как снежный покров покрывает песчаные дюны. Автор видеозаписи отмечает, что снег в Атакаме выпал впервые за 10 лет.