В Самаре произошло цепное ДТП с участием автобуса и семи автомобилей
Другие страны
- 19 сентября, 2026
- 13:31
В Кировском районе Самары (РФ) произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и семи автомобилей, в результате чего пострадали шесть человек.
Как передает Report со ссылкой на РЕН ТВ, об этом сообщил источник издания.
"В результате ДТП погибших нет, предварительно пострадали шесть человек", - отмечает телеканал.
В столкновении участвовали шесть легковых автомобилей, один грузовик и пассажирский автобус.
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