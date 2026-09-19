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    В Самаре произошло цепное ДТП с участием автобуса и семи автомобилей

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 13:31
    В Самаре произошло цепное ДТП с участием автобуса и семи автомобилей

    В Кировском районе Самары (РФ) произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и семи автомобилей, в результате чего пострадали шесть человек.

    Как передает Report со ссылкой на РЕН ТВ, об этом сообщил источник издания.

    "В результате ДТП погибших нет, предварительно пострадали шесть человек", - отмечает телеканал.

    В столкновении участвовали шесть легковых автомобилей, один грузовик и пассажирский автобус.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Самара

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