В Самаре произошло цепное ДТП с участием автобуса и семи автомобилей

В Кировском районе Самары (РФ) произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и семи автомобилей, в результате чего пострадали шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на РЕН ТВ, об этом сообщил источник издания.

"В результате ДТП погибших нет, предварительно пострадали шесть человек", - отмечает телеканал.

В столкновении участвовали шесть легковых автомобилей, один грузовик и пассажирский автобус.