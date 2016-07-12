В Сальвадоре преступники убили почетного консула Румынии

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Почетный консул Румынии в Сальвадоре Рикардо Эммануэль Салуме Бараке был задушен в столице центральноамериканской республики. Тело 71-летнего мужчины со связанными руками было найдено в его доме.

Как передает Report, об этом пишет электронная версия газеты La Prensa Grafica, ссылаясь на генеральную прокуратуру Сальвадора. По версии следствия, к убийству не имеют отношения орудующие в стране преступные группировки.

По словам директор Национальной полиции Говардо Котто, по итогам следственных действий, проведенных на месте преступления, правоохранительным органам Сальвадора известно, кто убил почетного консула Румынии в этой стране.

"Следователи полиции выяснили, как произошло убийство консула и кто несет ответственность за него", - заявил Котто. Он подчеркнул, что пока "не может сообщить больше деталей", потому что правоохранительные органы еще не задержали подозреваемых. Тем не менее, он рассказал, что убийцы забрали только записи с камер наблюдения и больше ничего, поэтому версия нападения с целью ограбления уже не рассматривается как единственная.