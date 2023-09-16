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В Рязанской области РФ в массовом ДТП погибли четыре человека

В Рязанской области РФ в массовом ДТП погибли четыре человека В ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе грузового, в Михайловском районе Рязанской области четыре человека погибли и один получил травмы.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 18:53
В Рязанской области РФ в массовом ДТП погибли четыре человека

В ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе грузового, в Михайловском районе Рязанской области РФ четыре человека погибли и один получил травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня, примерно в 09:40, в Михайловском районе на 227-м км автодороги Р-22 "Каспий", произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris, Lada Granta, Toyota и грузового автомобиля с полуприцепом", - сказали в ведомстве.

В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Hyundai, а также водитель автомобиля Lada от полученных травм погибли на месте ДТП.

"Пассажирка автомобиля Lada с травмами госпитализирована", - сообщили в пресс-службе.

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