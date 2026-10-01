В ряде регионов Испании объявлен красный уровень опасности из-за ливней

В автономных сообществах Валенсии и Каталонии (Испания) объявлен красный уровень опасности из-за гроз и ливней.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа со ссылкой на Испанское государственное метеоагентство (AEMET).

"Валенсия, Кастельон и южное побережье Таррагоны находятся под красным уровнем опасности. В прилегающих районах сохраняется оранжевый уровень опасности. Дожди также затронут Балеарские острова, хотя и в меньшей степени, особенно начиная с пятницы", - сказано в сообщении.

По оценкам AEMET, за менее чем 6 часов может выпасть более 150 мм осадков.

В некоторых районах проливные дожди могут привести к внезапным наводнениям и разливу рек.

Премьер Испании Педро Санчес в соцсетях также предупредил о неблагоприятных погодных условиях в ряде регионов.

"В Валенсии и Каталонии объявлены красные предупреждения из-за гроз, ливней и прибрежных явлений. Ситуация ожидается крайне неблагоприятной. Будьте очень осторожны и внимательно следите за рекомендациями экстренных служб", - отметил он.

Более десятка муниципалитетов в Валенсия уже приостановили учебный процесс.