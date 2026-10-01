Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В ряде регионов Испании объявлен красный уровень опасности из-за ливней

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 13:05
    В ряде регионов Испании объявлен красный уровень опасности из-за ливней

    В автономных сообществах Валенсии и Каталонии (Испания) объявлен красный уровень опасности из-за гроз и ливней.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа со ссылкой на Испанское государственное метеоагентство (AEMET).

    "Валенсия, Кастельон и южное побережье Таррагоны находятся под красным уровнем опасности. В прилегающих районах сохраняется оранжевый уровень опасности. Дожди также затронут Балеарские острова, хотя и в меньшей степени, особенно начиная с пятницы", - сказано в сообщении.

    По оценкам AEMET, за менее чем 6 часов может выпасть более 150 мм осадков.

    В некоторых районах проливные дожди могут привести к внезапным наводнениям и разливу рек.

    Премьер Испании Педро Санчес в соцсетях также предупредил о неблагоприятных погодных условиях в ряде регионов.

    "В Валенсии и Каталонии объявлены красные предупреждения из-за гроз, ливней и прибрежных явлений. Ситуация ожидается крайне неблагоприятной. Будьте очень осторожны и внимательно следите за рекомендациями экстренных служб", - отметил он.

    Более десятка муниципалитетов в Валенсия уже приостановили учебный процесс.

    Педро Санчес Неблагоприятные погодные условия Валенсия Каталония Испания
    İspaniyanın bir sıra regionlarında qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    14:13
    Фото

    Азербайджанские пловцы выступили в квалификационном этапе Кубка мира в Баку

    Индивидуальные
    14:04
    Фото

    В Ходжавенде проходит "День высокопоставленных наблюдателей" учений "Сила единства - 2026"

    Армия
    14:00

    На Медиафоруме СВМДА обсудили роль медиа в укреплении межкультурного диалога

    Внешняя политика
    13:55

    Лекорню созовет кризисное совещание из-за блокировки школ и вузов во Франции

    Другие страны
    13:53
    Фото

    В Баку состоялось мероприятие к 65-й годовщине смерти Бюльбюля

    Kультурная политика
    13:53

    Кубанычбек Омуралиев: Зангезурский коридор важен для транспортных связей Востока и Запада

    Внешняя политика
    13:48
    Фото

    В Баку прошло второе заседание глав оборонно-промышленных структур ОТГ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:48

    Цзян Вэй: Порт Ляньюньган готов изучить возможности инвестиций в логистические объекты Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    13:47
    Фото

    В Баку состоялся первый Медиафорум СВМДА - ОБНОВЛЕНО

    Медиа
    Лента новостей