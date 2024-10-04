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В ряде регионов Эквадора, включая столицу, объявили чрезвычайное положение

В ряде регионов Эквадора, включая столицу, объявили чрезвычайное положение Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней в шести провинциях и двух городах, включая столицу Кито, из-за роста преступности.
Другие страны
4 октября 2024 г. 08:08
В ряде регионов Эквадора, включая столицу, объявили чрезвычайное положение

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней в шести провинциях и двух городах, включая столицу Кито, из-за роста преступности.

Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом сообщили в канцелярии главы государства.

Указ ограничивает права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, а также вводит комендантский час с 22:00 до 05:00.

Мера распространяется на провинции Гуаяс, Лос-Риос, Манаби, Орельяна, Санта-Елена, Эль-Оро, столичный округ Кито в провинции Пичинча и город Камило-Понсе-Энрикес в провинции Асуай.

Ситуация в стране обострилась после побега главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито из тюрьмы 7 января, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях.

По данным Национальной полиции, в Эквадоре в 2023 году показатель преступности оказался одним из самых высоких среди стран Латинской Америки, в частности на 100 000 жителей пришлось 45 убийств.

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