В ряде провинций Афганистана ввели запрет на интернет
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 06:28
Администрация талибов объявила о введении запрета на интернет в ряде северных провинций страны "с целью предотвращения аморальных действий".
Как сообщает Report со ссылкой на CNN, ограничения затронули Кундуз, Бадахшан, Баглан, Тахар и Балх, где полностью отключены соединения через оптоволоконные линии.
При этом мобильный интернет продолжает работать.
Это первый масштабный запрет на интернет с момента прихода талибов к власти в 2021 году. Ранее движение запретило девушкам обучение в старших классах и ограничило трудовую деятельность женщин, а также ввело строгие правила морали.
Последние новости
07:35
МОК не станет отстранять Израиль от участия в соревнованияхДругие страны
07:07
Глава МИД Сирии посетит Вашингтон для переговоров о снятии санкцийДругие страны
06:28
В ряде провинций Афганистана ввели запрет на интернетДругие страны
05:59
В Литве задержали подозреваемых в организации терактовДругие страны
05:24
ABC прекратил показ шоу Киммела из-за его комментариев о КиркеДругие страны
04:49
Сенат Польши одобрил закон о пребывании иностранцев и помощи украинцамДругие страны
04:14
Великобритания официально признает Палестинское государствоДругие
03:56
PayPal и Google договорились о создании альянса в сфере ИИФинансы
03:31