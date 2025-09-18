В ряде провинций Афганистана ввели запрет на интернет

Администрация талибов объявила о введении запрета на интернет в ряде северных провинций страны "с целью предотвращения аморальных действий".

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, ограничения затронули Кундуз, Бадахшан, Баглан, Тахар и Балх, где полностью отключены соединения через оптоволоконные линии.

При этом мобильный интернет продолжает работать.

Это первый масштабный запрет на интернет с момента прихода талибов к власти в 2021 году. Ранее движение запретило девушкам обучение в старших классах и ограничило трудовую деятельность женщин, а также ввело строгие правила морали.