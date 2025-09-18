Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В ряде провинций Афганистана ввели запрет на интернет

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 06:28
    В ряде провинций Афганистана ввели запрет на интернет

    Администрация талибов объявила о введении запрета на интернет в ряде северных провинций страны "с целью предотвращения аморальных действий".

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN, ограничения затронули Кундуз, Бадахшан, Баглан, Тахар и Балх, где полностью отключены соединения через оптоволоконные линии.

    При этом мобильный интернет продолжает работать.

    Это первый масштабный запрет на интернет с момента прихода талибов к власти в 2021 году. Ранее движение запретило девушкам обучение в старших классах и ограничило трудовую деятельность женщин, а также ввело строгие правила морали.

    Афганистан "Талибан"
    Əfqanıstanda internet qadağan edilib

    Последние новости

    07:35

    МОК не станет отстранять Израиль от участия в соревнованиях

    Другие страны
    07:07

    Глава МИД Сирии посетит Вашингтон для переговоров о снятии санкций

    Другие страны
    06:28

    В ряде провинций Афганистана ввели запрет на интернет

    Другие страны
    05:59

    В Литве задержали подозреваемых в организации терактов

    Другие страны
    05:24

    ABC прекратил показ шоу Киммела из-за его комментариев о Кирке

    Другие страны
    04:49

    Сенат Польши одобрил закон о пребывании иностранцев и помощи украинцам

    Другие страны
    04:14

    Великобритания официально признает Палестинское государство

    Другие
    03:56

    PayPal и Google договорились о создании альянса в сфере ИИ

    Финансы
    03:31

    При стрельбе в Пенсильвании погибли трое полицейских - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей