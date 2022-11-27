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В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19

В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19 Демонстрации против ограничительных мер, вводимых властями КНР из-за COVID-19, прошли в ночь на воскресенье в ряде китайских городов.
Другие страны
27 ноября 2022 г. 13:49
В ряде городов Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19

Демонстрации против ограничительных мер, вводимых властями КНР из-за COVID-19, прошли в ночь на воскресенье в ряде китайских городов.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

В частности, в Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек. Полиция применила газовые баллончики, чтобы рассеять толпу.

AP при этом отмечает, что информацию о многих демонстрациях не получается подтвердить, а сообщения о протестных акциях быстро удаляют из социальных сетей.

Накануне власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) отменили локдаун в некоторых районах административного центра СУАР - города Урумчи. Этому решению предшествовали демонстрации горожан против режима изоляции, который для многих жителей СУАР длится с августа. В то же время воскресенье медики заявили о выявлении около 1 тыс. новых случаев COVID-19 в СУАР, 114 из них пришлись на Урумчи.

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