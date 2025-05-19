В ряде городов Франции таксисты проводят акции протестов

Французские таксисты затруднили движение на дорогах ряда городов Франции, протестуя против планируемых изменений в тарификацию медицинских перевозок.

Французские таксисты затруднили движение на дорогах ряда городов Франции, протестуя против планируемых изменений в тарификацию медицинских перевозок.

Как передает Report, об этом этом сообщила радиостанция France Bleu.

"В этот понедельник утром по всей стране проходят многочисленные "операции-улитки" (намеренно медленное движение по дороге). Водители такси бастуют и проводят демонстрации в знак протеста против новых правил медицинских перевозок", - передало радио.

В парижском регионе несколько сотен такси намеренно замедлили движение транспорта на трассах A6, A13 и на национальной дороге RN 12.

Отмечается, что кортеж таксистов из пригорода направились к Министерству транспорта в Париже.

Таксисты проводят протестные акции у медицинских учреждений в городе Тур. В Нант из региона съехались более 200 таксистов, которые помешали движению по внешней кольцевой автодороге. Сложности в движении транспорта также наблюдаются в Страсбурге, движение сильно затруднено из-за протестов в южных городах Марсель и Тулон.

Схожие акции протеста, в которых участвуют в общей сложности сотни водителей такси, также проходят в Тулузе, Гренобле, Авиньоне, Перпиньяне, По, Кане, Дижоне.