В Румынию прибудут 2,4 тыс. французских военных для участия в учениях НАТО

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 04:05
    В Румынию для участия в учениях НАТО Dacian Fall 2025 ("Дакийская осень - 2025") до 30 сентября прибудут 2,4 тыс. французских военных.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

    "Эти 2 400 французских военных, которые будут принимать участие в учениях, кроме входящих в состав боевой группы НАТО в Чинку, въедут в страну начиная с сегодняшнего дня до 30 сентября через пограничные пункты Джурджу и Вама-Веке", - указывается в сообщении военного ведомства в Facebook.

    Согласно информации, учения пройдут в период с 20 октября по 13 ноября на учебных полигонах в Чинку, Смырдане, Капу-Мидия, Бабадаге, Богате, Алба-Юлии, Хану-Конаки, Джармате и Кырцишоаре.

    В Dacian Fall 2025 всего примут участие 5 тыс. военных с 1,2 тыс. единиц боевой техники из Бельгии, Болгарии, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Франции. Учения будут проходить на территориях Румынии и Болгарии.

