В Румынии заявили о признаках вмешательства РФ в президентские выборы

Представитель МИД Румынии Андрей Цэрня заявил о "российском вмешательстве" в проведение второго тура президентских выборов в стране.

Представитель МИД Румынии Андрей Цэрня заявил о "российском вмешательстве" в проведение второго тура президентских выборов в стране.

Как передает Report , об этом чиновник написал в соцсети Х.

"В ходе продолжающихся президентских выборов в Румынии мы снова видим признаки российского вмешательства", - указал Цэрня.

По его словам, в мессенджере Telegram была запущена "вирусная кампания фейковых новостей", чтобы повлиять на избирательный процесс.

Напомним, что в Румынии 18 мая проходит второй тур президентских выборов. По данным на 19:00 по местному (20:00 по бакинскому) времени, проголосовали свыше 9 млн человек, что составляет 50,96% включенных в списки избирателей.