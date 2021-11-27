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В Румынии ввели карантин для прибывающих из семи стран Африки

В Румынии ввели карантин для прибывающих из семи стран Африки Граждане Румынии и других государств Евросоюза, въезжающие в страну из районов распространения нового штамма коронавируса "омикрон", будут помещаться в карантин на 14 дней.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 22:17
В Румынии ввели карантин для прибывающих из семи стран Африки

Граждане Румынии и других государств Евросоюза, въезжающие в страну из районов распространения нового штамма коронавируса "омикрон", будут помещаться в карантин на 14 дней.

Как передает Report со ссылкой на агентство Agerpres, об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Александру Рафила.

"Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям постановил, что в Румынии будут приняты меры, действующие уже в ряде европейских стран, которые ограничивают и даже запрещают поездки в эту зону и из этой зоны, - приводит его слова агентство. - Так или иначе румыны, приезжающие из этих зон, будут помещены в карантин на 14 дней, а при отрицательном результате теста смогут выйти из карантина через 10 дней".

Глава Минздрава сказал, что, по некоторым данным, этот штамм распространяется быстрее. "Примерно через три недели, - сказал он, - появятся первые исследования, из которых станет ясно, влияет ли новый штамм на эффективность вакцин против COVID-19". Рафила сообщил, что штаммы коронавируса госпитализированных в стране тяжелых пациентов будут секвенированы, "чтобы выяснить, существуют ли эпидемиологические корреляции и есть ли этот штамм и в Румынии".

Государственный секретарь МВД Румынии, глава департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат уточнил, что в 14-дневный карантин, наряду с гражданами Румынии, будут также помещаться граждане стран - членов ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а другим иностранцам, прибывающим из семи африканских стран (Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Намибия, Эсватини и ЮАР) въезд на территорию Румынии не будет разрешен.

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