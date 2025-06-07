В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина

В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с 35 цистернами бензина на магистрали Бухарест-Крайова, железнодорожное движение заблокировано.

В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с 35 цистернами бензина на магистрали Бухарест-Крайова, железнодорожное движение заблокировано.

Как передает Report, об этом сообщают румынские СМИ.

"Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в районе населенного пункта Мэлдэень. Сошли с рельсов локомотив и две цистерны, одна из которых получила повреждения с утечкой топлива. Место аварии находится в 1,5 километра от жилых домов и в 1,1 километра от национальной дороги DN6. В связи с высокими температурами пожарные регулярно охлаждают поврежденный вагон", - отмечают СМИ.

На месте происшествия работают два пожарных расчета, спецтехника для ликвидации последствий аварий и машина химической защиты. Движение поездов и подача электроэнергии в районе инцидента приостановлены.

Все 35 вагонов состава были загружены бензином. Представители экологических служб уведомлены о происшествии для контроля возможного загрязнения окружающей среды.