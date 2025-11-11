В Румынии сообщили о вероятном падении российского БПЛА у границы с Украиной

В Румынии сообщили о вероятном падении российского дрона на территории страны во время ночной атаки по Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Digi24.

Согласно информации, в ночь на 11 ноября в Румынии на севере уезда Тулча у реки Дунай, примерно в пяти километрах от границы с Украиной, разбился военный беспилотник.

"В 01:09 в Минобороны Румынии поступила информация о столкновении летательного аппарата с землей в районе коммуны Гринду, примерно в 5 км к югу от границы с Украиной. На место происшествия выехали группы армейских экспертов", - сообщили в Минобороны Румынии.

Во время ночной атаки РФ по Украине, в Румынии на севере уезда Тулча также объявили воздушную тревогу, жители получили экстренный сигнал через систему RO-Alert. Из-за неблагоприятных погодных условий и ограниченной видимости истребители ВВС Румынии не смогли подняться в воздух для перехвата воздушной цели.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это был лишь "инцидент" и что "такое уже случалось ранее".