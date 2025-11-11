Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Румынии сообщили о вероятном падении российского БПЛА у границы с Украиной

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 12:19
    В Румынии сообщили о вероятном падении российского БПЛА у границы с Украиной

    В Румынии сообщили о вероятном падении российского дрона на территории страны во время ночной атаки по Украине.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Digi24.

    Согласно информации, в ночь на 11 ноября в Румынии на севере уезда Тулча у реки Дунай, примерно в пяти километрах от границы с Украиной, разбился военный беспилотник.

    "В 01:09 в Минобороны Румынии поступила информация о столкновении летательного аппарата с землей в районе коммуны Гринду, примерно в 5 км к югу от границы с Украиной. На место происшествия выехали группы армейских экспертов", - сообщили в Минобороны Румынии.

    Во время ночной атаки РФ по Украине, в Румынии на севере уезда Тулча также объявили воздушную тревогу, жители получили экстренный сигнал через систему RO-Alert. Из-за неблагоприятных погодных условий и ограниченной видимости истребители ВВС Румынии не смогли подняться в воздух для перехвата воздушной цели.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это был лишь "инцидент" и что "такое уже случалось ранее".

