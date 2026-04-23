    В Румынии шесть министров и вице-премьер подали в отставку

    В Румынии шесть министров и вице-премьер подали в отставку

    В Румынии шесть министров и вице-премьер от Социал-демократической партии (СДП) Марьян Някшу подали в отставку.

    Как передает Report со ссылкой на Mediafax, об этом сообщила пресс-служба СДП.

    Согласно информации, подавшие в отставку - министры сельского хозяйства, энергетики, труда, юстиции, здравоохранения и транспорта, а также глава Генерального секретариата правительства Штефан-Раду Опря.

    "С этого момента премьер-министр больше не пользуется поддержкой парламентского большинства, а это значит, что он больше не обладает демократической легитимностью для занятия поста главы румынского правительства",- указано в заявлении СДП.

    В партии добавили, что никто не может "осуществлять национальный суверенитет от собственного имени, против воли парламентского большинства", которое было сформировано на выборах.

    Подавшие в отставку министры будут исполнять свои обязанности до завершения юридических процедур, однако больше не будут участвовать в заседаниях правительства.

    СДП 20 апреля решила отказать в политической поддержке премьер-министру Илие Боложану и вывести своих министров из правительства. Партия была не согласна с жесткой бюджетной политикой правительства и слабой координацией между партнерами.

    Rumıniyada baş nazirin müavini və altı nazir istefa verib

