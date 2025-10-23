Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В Румынии разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

    • 23 октября, 2025
    • 13:56
    На востоке Румынии потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего пилот погиб.

    Как передает Report, об этом сообщает Digi24.

    Самолет, управляемый 65-летним пилотом, направлялся из Сучавы и планировал приземлиться на небольшой площадке возле леса в жудеце Васлуй, недалеко от границы с Молдовой.

    Поиски начали после того, как с ним потеряли связь. Разбитый самолет нашли в районе города Бекань.

    Лента новостей