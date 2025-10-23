В Румынии разбился легкомоторный самолет, пилот погиб
Другие страны
- 23 октября, 2025
- 13:56
На востоке Румынии потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего пилот погиб.
Как передает Report, об этом сообщает Digi24.
Самолет, управляемый 65-летним пилотом, направлялся из Сучавы и планировал приземлиться на небольшой площадке возле леса в жудеце Васлуй, недалеко от границы с Молдовой.
Поиски начали после того, как с ним потеряли связь. Разбитый самолет нашли в районе города Бекань.
Последние новости
14:42
В 2026 году бюджет Нахчывана может превысить 483 млн манатовФинансы
14:40
Бюджет ГФСЗ может быть увеличен примерно на 11%Финансы
14:34
Азербайджан увеличит социальные бюджетные расходы до 17,1 млрд манатов в следующем годуФинансы
14:33
Бюджет Фонда ОМС может сократиться на 11%Финансы
14:30
Послы Азербайджана и Армении в Италии приняли участие в дискуссии "Мир возможен"В регионе
14:27
Фото
В Баку представили люстру "Харыбюльбюль"Выставки
14:27
В Азербайджане предлагают изменить порядок выплаты гражданами взносов на соцстрахованиеФинансы
14:22
Бюджет Фонда страхования от безработицы может увеличиться на 2,2%Финансы
14:17