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    В Румынии при столкновении поезда и микроавтобуса погибли четыре человека

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 20:51
    В Румынии при столкновении поезда и микроавтобуса погибли четыре человека

    В результате столкновения поезда с микроавтобусом в Румынии погибли четыре человека.

    Как передает Report, об этом сообщило Радио Румынии.

    Согласно информации, инцидент зафиксирован на железнодорожном переезде в населенном пункте Гидиджень (уезд Галац на востоке Румынии).

    По предварительным данным, водитель микроавтобуса проигнорировал предупреждающие знаки и выехал на железнодорожные пути в неположенное время. Следовавший по маршруту Бухарест-Яссы пассажирский поезд врезался в автомобиль, в результате чего погибли все пассажиры микроавтобуса - две женщины, мужчина и ребенок.

    Движение поездов на этом участке железной дороги остановлено. Возбуждено уголовное дело, следствие по факту продолжается.

    Румыния Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Rumıniyada qatarla mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 4 nəfər ölüb
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