В Румынии при столкновении поезда и микроавтобуса погибли четыре человека
Другие страны
- 01 октября, 2026
- 20:51
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В результате столкновения поезда с микроавтобусом в Румынии погибли четыре человека.
Как передает Report, об этом сообщило Радио Румынии.
Согласно информации, инцидент зафиксирован на железнодорожном переезде в населенном пункте Гидиджень (уезд Галац на востоке Румынии).
По предварительным данным, водитель микроавтобуса проигнорировал предупреждающие знаки и выехал на железнодорожные пути в неположенное время. Следовавший по маршруту Бухарест-Яссы пассажирский поезд врезался в автомобиль, в результате чего погибли все пассажиры микроавтобуса - две женщины, мужчина и ребенок.
Движение поездов на этом участке железной дороги остановлено. Возбуждено уголовное дело, следствие по факту продолжается.
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