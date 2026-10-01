В Румынии при столкновении поезда и микроавтобуса погибли четыре человека

В результате столкновения поезда с микроавтобусом в Румынии погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщило Радио Румынии.

Согласно информации, инцидент зафиксирован на железнодорожном переезде в населенном пункте Гидиджень (уезд Галац на востоке Румынии).

По предварительным данным, водитель микроавтобуса проигнорировал предупреждающие знаки и выехал на железнодорожные пути в неположенное время. Следовавший по маршруту Бухарест-Яссы пассажирский поезд врезался в автомобиль, в результате чего погибли все пассажиры микроавтобуса - две женщины, мужчина и ребенок.

Движение поездов на этом участке железной дороги остановлено. Возбуждено уголовное дело, следствие по факту продолжается.