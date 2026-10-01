İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Rumıniyada qatarla mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 4 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2026
    • 21:44
    Rumıniyada qatarla mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 4 nəfər ölüb

    Rumıniyada qatarla mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 4 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniya Radiosu məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə Qidicen yaşayış məntəqəsində (Rumıniyanın şərqindəki Qalats vilayəti) dəmir yolu keçidində qeydə alınıb.

    İlkin məlumatlara görə, mikroavtobusun sürücüsü xəbərdarlıq nişanlarına məhəl qoymayaraq icazə verilməyən vaxtda dəmir yolu xəttinə çıxıb. Buxarest-Yassı marşrutu üzrə hərəkət edən sərnişin qatarı avtomobilə çırpılıb, nəticədə mikroavtobusdakı bütün sərnişinlər - iki qadın, bir kişi və bir uşaq ölüb.

    Dəmir yolunun bu hissəsində qatarların hərəkəti dayandırılıb. Cinayət işi başlanıb, faktla bağlı istintaq davam edir.

    Qatar qəzası Mikroavtobus Rumıniya
    В Румынии при столкновении поезда и микроавтобуса погибли четыре человека
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    00:56

    Putin: Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyir

    Region
    00:45

    UEFA Millətlər Liqası: Almaniya Serbiyanı, Niderland Yunanıstanı sınağa çəkib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti