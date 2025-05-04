В Румынии при столкновении двух поездов пострадали 28 человек

На железнодорожном вокзале в румынском городе Констанца столкнулись два поезда, в результате чего пострадали 28 человек, семь были госпитализированы.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpres со ссылкой на Национальную железнодорожную компанию.
"Когда пассажирский поезд IR 1586 готовился к отправлению, с ним столкнулся поезд IR 1688, совершавший маневр", - приводит агентство
Министр транспорта Сорин Гриндяну заявил, что после установления причин происшествия будут оперативно приняты превентивные меры во избежание подобных случаев в будущем.
Оба состава отведены на запасные пути для технической экспертизы.
К вечеру железнодорожное движение на вокзале в Констанце было возобновлено.