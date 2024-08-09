В Румынии при пожаре на судне погибли четыре человека

В результате пожара, вспыхнувшего в моторном отсеке судна, которое находилось на ремонте у причала на румынской судоверфи в порту Мидия города Нэводарь (уезд Констанца), погибли четыре человека.
Как передает
Отмечается, что тела погибших были найдены внутри судна после того, как пожар был потушен.
"Пожар был ликвидирован при помощи стационарных углекислотных установок на судне. Поиски продолжаются", - сообщил уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.
Порт приписки судна и гражданство погибших не уточняются.