В Румынии при пожаре на судне погибли четыре человека

В результате пожара, вспыхнувшего в моторном отделении судна, которое находилось на ремонте у причала на румынской судоверфи в порту Мидия города Нэводарь (уезд Констанца), погибли четыре человека.

В результате пожара, вспыхнувшего в моторном отсеке судна, которое находилось на ремонте у причала на румынской судоверфи в порту Мидия города Нэводарь (уезд Констанца), погибли четыре человека.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Agerpres .

Отмечается, что тела погибших были найдены внутри судна после того, как пожар был потушен.

"Пожар был ликвидирован при помощи стационарных углекислотных установок на судне. Поиски продолжаются", - сообщил уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Порт приписки судна и гражданство погибших не уточняются.