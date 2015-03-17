​В Румынии по подозрению в коррупции задержан мэр

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Румынская полиция задержала по подозрению в коррупции мэра портового города Констанца Раду Мазэре, передает Report.

"Мазэре задержан в понедельник вечером на 24 часа по подозрению в получении взятки в 2 млн. евро от коммерческих фирм, которым он обещал оказать протекцию в строительстве торговых центров в Констанце", - сообщили в понедельник журналистам в Национальном управлении по борьбе с коррупцией.

В ведомстве уточнили, что прокуроры настаивают на его аресте на 30 суток для проведения следственных действий.

Три года назад Мазэре уже арестовывали по подозрению в получении взятки в 7 млн. евро, однако его вину не удалось доказать. Сам он известен в Румынии своими скандальными поступками. На прошедшем летом 2012 года референдуме по импичменту президенту Траяну Бэсеску он явился на избирательный участок в сопровождении группы моделей в бикини, чем шокировал как публику и членов комиссии. До этого он продефилировал на показе мод в Констанце в костюме генерала вермахта, что вызвало возмущение у местных правозащитников, которые потребовали от него публичных извинений.