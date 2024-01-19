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В Румынии открыли центр по техобслуживанию вертолетов Black Hawk

В Румынии открыли центр по техобслуживанию вертолетов Black Hawk Первый в Европе центр по обслуживанию, ремонту и ревизиям вертолетов S-70 Black Hawk, которые входят во флот румынского МВД, был открыт в Бакэу.
Другие страны
19 января 2024 г. 01:38
В Румынии открыли центр по техобслуживанию вертолетов Black Hawk

Первый в Европе центр по обслуживанию, ремонту и ревизиям вертолетов S-70 Black Hawk, которые входят во флот румынского МВД, был открыт в Бакэу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Радио Румынии.

Этот центр создан американской компанией Lockheed Martin и румынской Aerostar, которая уже обслуживает самолеты F-16 румынских ВВС. Здесь может осуществляться обслуживание пусковых установок систем залпового огня HIMARS.

Румынские сотрудники центра прошли подготовку в Академии Сикорского Lockheed Martin (Sikorsky Training Academy) в США.

Предприятие Aerostar основано в 1953 году и является крупнейшей аэрокосмической и оборонной компанией Румынии.

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