В Румынии открыли центр по техобслуживанию вертолетов Black Hawk

Первый в Европе центр по обслуживанию, ремонту и ревизиям вертолетов S-70 Black Hawk, которые входят во флот румынского МВД, был открыт в Бакэу.
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Этот центр создан американской компанией Lockheed Martin и румынской Aerostar, которая уже обслуживает самолеты F-16 румынских ВВС. Здесь может осуществляться обслуживание пусковых установок систем залпового огня HIMARS.
Румынские сотрудники центра прошли подготовку в Академии Сикорского Lockheed Martin (Sikorsky Training Academy) в США.
Предприятие Aerostar основано в 1953 году и является крупнейшей аэрокосмической и оборонной компанией Румынии.