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В Румынии на АЗС произошел взрыв, есть погибший и раненые

В Румынии на АЗС произошел взрыв, есть погибший и раненые По крайней мере один человек погиб и более 30 ранены, по предварительным данным, в результате двух последовательных взрывов на заправочной станции сжиженного нефтяного газа в румынском населенном пункте Креведия (уезд Дымбовица).
Другие страны
27 августа 2023 г. 00:44
В Румынии на АЗС произошел взрыв, есть погибший и раненые

По крайней мере один человек погиб и более 30 ранены, по предварительным данным, в результате двух последовательных взрывов на заправочной станции сжиженного нефтяного газа в румынском населенном пункте Креведия (уезд Дымбовица).

Как передает Report со ссылкой на Радио Румынии, за первым взрывом около 19:00 последовал пожар, который пока не удается потушить. Огнем охвачены две цистерны и близлежащий дом. По словам министра здравоохранения Александру Рафила, семь человек получили ожоги различной степени.

Примерно через два часа произошел второй взрыв, в результате которого были ранены 26 пожарных, сообщил руководитель департамента чрезвычайных ситуаций МВД Раед Арафат. Он добавил, что сохраняется опасность новых взрывов.

Власти эвакуировали население в радиусе примерно 300 м и предупредили о сильном задымлении, которое распространяется в направлении Бухареста. В пригородах уже отмечено повышенное загрязнение воздуха, гражданам рекомендовано закрыть окна. В районе происшествия остановлено движение автотранспорта, работают десятки пожарных машин и машин скорой помощи.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyada yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayış olub, ölən və yaralananlar var

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