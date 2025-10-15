Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Румынии хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 людям

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 17:58
    В Румынии хакер взломал информационную систему тюрьмы и сократил сроки наказания 15 заключенным.

    Как передает Report, об этом сообщают румынские СМИ.

    Заключенный из исправительного учреждения Тыргу-Жиу, ранее осужденный за кибермошенничество, был временно переведен в тюремную больницу Деж. Там он, предположительно, заметил учетные данные (имя пользователя и пароль) сотрудника полиции с правами администратора в компьютерной системе администрации.

    Отмечается, что заключенный, вернувшись в Тыргу-Жиу, воспользовался этой информацией для доступа к терминалам информационных киосков тюрьмы. Войдя в систему с правами администратора, хакер получил полный доступ к системе IMSweb - IT-платформе, используемой для управления данными заключенных.

    В течение трех месяцев заключенные ежедневно заходили в систему, где изменяли критически важные данные. Они сокращали сроки заключения, переводили деньги между своими счетами, меняли условия содержания.

    Лента новостей