В Румынии два человека числятся пропавшими без вести после пожара в отеле
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 11:12
По меньшей мере два человека числятся пропавшими без вести и еще трое пострадали в результате пожара в отеле в пригороде румынского города Плоешть (уезд Прахова).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Digi24.
По его данным, в момент возгорания в здании был только персонал гостиницы. Пропавшими числятся два гражданина Непала, которые в момент пожара находились на мансарде. Троим работникам удалось самостоятельно выбраться из горящего здания.
Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м. О причинах возгорания не сообщается.
Последние новости
11:34
Фергюс Олд: За два года Азербайджан прошел большой путь в климатической повесткеЭкология
11:34
Роберта Метсола: Будущее Молдовы связано с ЕвропойДругие страны
11:31
Глава МИД Эквадора: Необходимо финансирование мер по борьбе с изменением климатаCOP29
11:28
Министр: Суперкомпьютер станет одним из фундаментов инновационной экосистемы АзербайджанаИКТ
11:26
Определились очередные медалисты III Игр СНГИндивидуальные
11:22
Саймон Стил: Данные на COP29 обещания следует воплотить в конкретные действияЭкология
11:22
В Азербайджане утверждены новые тарифы на проезд в метро и автобусахИнфраструктура
11:21
Министр: За минувшие 20 лет в экономику Азербайджана вложено $344 млрдБизнес
11:18