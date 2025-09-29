Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Румынии два человека числятся пропавшими без вести после пожара в отеле

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 11:12
    В Румынии два человека числятся пропавшими без вести после пожара в отеле

    По меньшей мере два человека числятся пропавшими без вести и еще трое пострадали в результате пожара в отеле в пригороде румынского города Плоешть (уезд Прахова).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Digi24.

    По его данным, в момент возгорания в здании был только персонал гостиницы. Пропавшими числятся два гражданина Непала, которые в момент пожара находились на мансарде. Троим работникам удалось самостоятельно выбраться из горящего здания.

    Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м. О причинах возгорания не сообщается.

