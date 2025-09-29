В Румынии два человека числятся пропавшими без вести после пожара в отеле

По меньшей мере два человека числятся пропавшими без вести и еще трое пострадали в результате пожара в отеле в пригороде румынского города Плоешть (уезд Прахова).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Digi24.

По его данным, в момент возгорания в здании был только персонал гостиницы. Пропавшими числятся два гражданина Непала, которые в момент пожара находились на мансарде. Троим работникам удалось самостоятельно выбраться из горящего здания.

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м. О причинах возгорания не сообщается.