В Румынии автобус съехал с дороги и перевернулся, пострадали восемь человек

В румынском уезде Тимиш автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего пострадали 8 человек.

Как передает Report, об этом сообщают румынские медиа.

Сообщается, что в автобусе находились 29 человек.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 8 человек – пассажиров автобуса – получили травмы и были доставлены в больницу для оказания специализированной медицинской помощи", – сообщили в прокуратуре.

Водителя проверили на алкоголь с помощью алкотестера, результат оказался отрицательным.

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения телесных повреждений по неосторожности и продолжает расследование с целью установления всех причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.