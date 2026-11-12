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    В Румынии автобус съехал с дороги и перевернулся, пострадали восемь человек

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 12:32
    В Румынии автобус съехал с дороги и перевернулся, пострадали восемь человек

    В румынском уезде Тимиш автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего пострадали 8 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают румынские медиа.

    Сообщается, что в автобусе находились 29 человек.

    "В результате дорожно-транспортного происшествия 8 человек – пассажиров автобуса – получили травмы и были доставлены в больницу для оказания специализированной медицинской помощи", – сообщили в прокуратуре.

    Водителя проверили на алкоголь с помощью алкотестера, результат оказался отрицательным.

    Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения телесных повреждений по неосторожности и продолжает расследование с целью установления всех причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Автобусы Румыния
    MiniBoss
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