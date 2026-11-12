Счетная палата: Необходимо пересмотреть нормативы бюджетных расходов в ряде сфер
Финансы
- 12 ноября, 2026
- 12:32
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В Азербайджане необходимо пересмотреть нормативы бюджетных расходов по ряду сфер.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Счетной палаты Насир Садыгов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".
Он отметил, что Палата предлагает усовершенствовать механизм государственных заказов и перевести в электронный формат процесс их формирования:
"Для улучшения позиций нашей страны в Индексе открытости бюджета важно усовершенствовать бюджетную документацию, обновить требования к информированности и подотчетности в статьях 12-16, а также 18-20 Закона "О бюджетной системе". Мы рассчитываем, что соответствующие предложения Счетной палаты будут учтены".
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