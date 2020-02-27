В Румынии обнаружен первый случай заражения коронавирусом

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Первый случай заражения новым коронавирусом обнаружен на территории Румынии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения Румынии Виктор Костаке на чрезвычайной пресс-конференции в МВД.

По его словам, речь идет о жителе уезда Горж на юго-востоке страны, который контактировал с зараженным гражданином Италии из города Римини, посещавшим уезд 18-22 февраля. Состояние румына удовлетворительное, без симптомов заболевания.

"К сожалению, мы можем сообщить, что в результате тестирования лиц в уезде Горж, которые находились в контакте с итальянским гражданином из Римини, мы имеем первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-2019 на территории Румынии", - сказал министр.

"Состояние мужчины хорошее, у него нет симптомов, не следует тревожиться. Это совершенно асимптоматичное лицо. Анализируются еще 33 пробы из этой зоны, и мы сообщим результаты немедленно, как только будет возможно", - добавил В.Костаке.

Государственный секретарь МВД Раед Арафат сообщил, что инфицированный будет доставлен в бухарестский институт инфекционных заболеваний имени Матея Балша. По его словам, его семья состоит из семи человек, которые в настоящее время изолированы в домашних условиях. Их первые анализы на коронавирус дали негативный результат, и теперь они тестируются вторично. Р.Арафат подчеркнул, что "речь не идет об эпидемии, а о единственном случае".

Ранее первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Дании.