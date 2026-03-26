    В российском городе школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета

    В одной из общеобразовательных школ Челябинска девятиклассник принес на занятия арбалет и выстрелил в одноклассницу.

    Как передает Report об этом сообщают российские СМИ.

    По их информации инцидент произошел в школе №32 города Челябинска.

    "Ученик пронес в школу арбалет, из которого выстрелил в голову однокласснице. После чего он выпрыгнул в окно четвертого этажа и сломал себе ноги", - отмечают СМИ.

    По их информации, девочка осталась жива.

    Инцидент в городе Челябинск Выстрел из арбалета
    Rusiyada məktəbli sinif yoldaşını arbaletlə yaralayıb
