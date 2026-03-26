В российском городе школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета
- 26 марта, 2026
- 10:24
В одной из общеобразовательных школ Челябинска девятиклассник принес на занятия арбалет и выстрелил в одноклассницу.
Как передает Report об этом сообщают российские СМИ.
По их информации инцидент произошел в школе №32 города Челябинска.
"Ученик пронес в школу арбалет, из которого выстрелил в голову однокласснице. После чего он выпрыгнул в окно четвертого этажа и сломал себе ноги", - отмечают СМИ.
По их информации, девочка осталась жива.
