В России женщина заживо сожгла трех человек после ссоры

В подмосковных Люберцах (РФ) в результате пожара в квартире погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, во время распития спиртных напитков между находившимися в квартире двумя мужчинами и двумя женщинами возникла ссора.

Сообщается, что в ходе ссоры одна из женщин облила легковоспламеняющейся жидкостью постельные принадлежности и подожгла их, а затем покинула квартиру, заперев ее на ключ.

Подозреваемая - жительница Ростовской области 1986 года рождения - была оперативно задержана и доставлена в отдел полиции.

По факту происшествия проводится расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.