    В России женщина заживо сожгла трех человек после ссоры

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 13:23
    В России женщина заживо сожгла трех человек после ссоры

    В подмосковных Люберцах (РФ) в результате пожара в квартире погибли три человека.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

    По предварительным данным, во время распития спиртных напитков между находившимися в квартире двумя мужчинами и двумя женщинами возникла ссора.

    Сообщается, что в ходе ссоры одна из женщин облила легковоспламеняющейся жидкостью постельные принадлежности и подожгла их, а затем покинула квартиру, заперев ее на ключ.

    Подозреваемая - жительница Ростовской области 1986 года рождения - была оперативно задержана и доставлена в отдел полиции.

    По факту происшествия проводится расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Россия криминал преступление пожар убийство

