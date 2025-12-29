В России женщина заживо сожгла трех человек после ссоры
- 29 декабря, 2025
- 13:23
В подмосковных Люберцах (РФ) в результате пожара в квартире погибли три человека.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По предварительным данным, во время распития спиртных напитков между находившимися в квартире двумя мужчинами и двумя женщинами возникла ссора.
Сообщается, что в ходе ссоры одна из женщин облила легковоспламеняющейся жидкостью постельные принадлежности и подожгла их, а затем покинула квартиру, заперев ее на ключ.
Подозреваемая - жительница Ростовской области 1986 года рождения - была оперативно задержана и доставлена в отдел полиции.
По факту происшествия проводится расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.
