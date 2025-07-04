В России зафиксированы сбои в работе Telegram и WhatsApp

В России зафиксированы сбои в работе Telegram и WhatsApp.

Российские пользователи Telegram и WhatsApp начали сообщать о сбоях в работе мессенджеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса на 18:08 по Баку, на работу Telegram пожаловались 1 838 пользователей, на работу WhatsApp - 736 пользователей.

Больше всего жалоб на работу Telegram поступило из Москвы (15%), Санкт-Петербурга (9%), Московской (8%), Белгородской (5%) и Нижегородской областей (5%), а на работу WhatsApp - из Москвы (15%), Московской области (10%), Санкт-Петербурга (6%), Нижегородской (5%) и Владимирской областей (3%).

Согласно Downdetector, 37% пользователей Telegram указали на сбой в работе мобильного приложения, 31% - на сбой в работе оповещений, 20% - на сбой в работе сайта. Порядка 36% пользователей WhatsApp отметили общий сбой мессенджера, 30% - сбой мобильного приложения, 27% - сбой в работе оповещений.

Как следует из сообщений в детекторе сбоев, пользователи Telegram и WhatsApp отмечают проблемы в использовании аудио- и видеозвонков.