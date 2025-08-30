В России зафиксирован второй завозной случай лихорадки чикунгунья

В России выявлен второй завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевший является родственником первого пациента, еще один человек проходит обследование.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления первого завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. Результаты обследования оказались положительными на вирус чикунгунья еще у одного из них", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все заболевшие - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке. Сейчас проводится исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.

Лихорадка чикунгунья сопровождается резким подъемом температуры, ознобом, болями в суставах и спине, а также сыпью.

Вирус впервые был обнаружен в Африке в середине XX века. В 2025 году он начал активно распространяться в странах Южной Азии. С января по июль зарегистрировано 240 тысяч случаев заражения и 90 смертей в 16 странах.