В России за сутки выявили свыше 6700 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6736 больных COVID-19.

В России за сутки выявили 6736 больных COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Новые случаи заражения выявлены в 84 регионах, наибольшее число зафиксировано в Москве (650), Подмосковье (287), Санкт-Петербурге (275), Ханты-Мансийском административном округе (272), и Свердловской области (266). Меньше всего — в Еврейской автономной области (три случая). Единственным регионом, где не выявили новых случаев, стала Чукотка.

У 2 005 новых пациентов (29,8 процента от общего числа выявленных случаев) клинических проявлений COVID-19 нет.

За сутки умерли 134 человека, более 3,8 тысячи выздоровели и выписаны из больниц.

Всего за время пандемии в России коронавирус выявили у 681 251 человека, из них 10 161 умер, вылечились 450 750 пациентов.