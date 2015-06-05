​В России за день разбился второй военный самолет

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Бомбардировщик Су-34 опрокинулся на аэродроме в Воронежской области России. Из-за отказа тормозного парашюта он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэродрома "Бутурлиновка".

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"По уточненным данным, у самолета лопнуло колесо, после чего он опрокинулся ", - рассказал собеседник агентства.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Также не сообщается о каких-либо разрушениях на земле.

Отмечается, что инцидент - первый в истории ВВС России с новейшим бомбардировщиком Су-34.

По данным российских СМИ, на борту бомбардировщика не было боекомплекта.

Напомним, за 4 июня это уже второй инцидент с крушением самолетов. Ранее сегодня в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, оба пилота успели катапультироваться и не пострадали.