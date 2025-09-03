    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В России военный самолет совершил аварийную посадку

    В аэропорту Красноярска (Россия) аварийную посадку совершил военный самолет Ил-76.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

    Согласно информации, самолет выкатился за пределы полосы.

    Пострадавших нет. 

