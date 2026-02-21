В России вертолет совершил жесткую посадку

В России вертолет типа Ми-8 авиакомпании "Ямал", выполняющий рейс по маршруту Панаевск - Яр-Сале, совершил жесткую посадку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 21 февраля вертолет типа Ми-8 авиакомпании "Ямал", выполняющий рейс по маршруту Панаевск - Яр-Сале, совершил жесткую посадку", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что причины произошедшего устанавливаются, организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Все пассажиры и члены экипажа живы.

"Медицинская помощь оказана на месте: проведены осмотры, серьезных травм не выявлено", - сообщили в ведомстве.

В экстренных службах уточнили, что на борту вертолета находились три члена экипажа и семь пассажиров.