В России в здании произошел взрыв, есть пострадавшие В Российском городе Стерлитамак (республика Башкортостан) произошел взрыв в кирпичном здании.
9 августа 2025 г. 10:51
Взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел в кирпичном здании в российском городе Стерлитамаке (Республика Башкортостан)

Как сообщает Report со ссылкой на ГУ МЧС России по Башкортостану, по предварительным данным, пострадали 16 человек.

"В Стерлитамаке на Технической улице произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 16 человек, детей [среди пострадавших] нет", - говорится в сообщении.

