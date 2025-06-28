В России упал легкомоторный самолет

В Приморском крае (Россия) произошло крушение легкомоторного самолета на аэродроме Новонежино.

В Приморском крае (Россия) произошло крушение легкомоторного самолета на аэродроме Новонежино.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на дальневосточную транспортную прокуратуру.

"В районе аэродрома государственной авиации Новонежино произошло падение легкомоторного самолета ЗЛИН-142. Воздушное судно управлялось гражданином 1969 года рождения, который в результате происшествия погиб. Иные лица на борту отсутствовали", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, собственник самолета передал его погибшему для отработки навыков пилотирования.

Заведено дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие смерть человека.