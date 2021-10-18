В России ученик устроил стрельбу в школе

Ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае России, пострадавших нет, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае России, пострадавших нет, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала.

Школьника задержали. Мотив его поступка выясняется. Также устанавливается тип оружия, из которого велась стрельба.

В пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности сообщили, что стрелявшего ученика обезвредил директор. Он уговорил стрелка отдать ему оружие.