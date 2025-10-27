В России таможенники нашли чучело сиамского крокодила в багаже пассажирки

В России кемеровские таможенники обнаружили чучело сиамского крокодила в сумке у пассажирки, прилетевшей из Вьетнама.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"В аэропорту Новокузнецка таможенники обнаружили чучело крокодила в дорожной сумке россиянки, прилетевшей из Камрани (Вьетнам). Дериват весом 528 гр и длиной 73 см был выявлен при помощи рентгена во время таможенного контроля ручной клади авиапассажирки", - говорится в сообщении.

Однако женщина пояснила, что приобрела его в качестве сувенира для домашней коллекции, а о необходимости декларирования и представления разрешительных документов не знала.

"Экспертиза подтвердила, что это чучело сиамского крокодила, подпадающего под действие Конвенции СИТЕС", - отметили в ФТС.

По данному факту возбуждены два административных дела по статьям о несоблюдении запретов и ограничений и о недекларировании товаров. Нарушительнице грозит штраф и конфискация товара.