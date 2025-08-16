О нас

В России шесть человек эвакуировали с горящей яхты

В России шесть человек эвакуировали с горящей яхты В Саратовской области России спасатели эвакуировали шесть человек с загоревшейся яхты "Мечта".
16 августа 2025 г. 14:42
В Саратовской области России спасатели эвакуировали шесть человек с загоревшейся яхты "Мечта".

Как передает Report, об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

По его данным, на борту в момент инцидента находились шесть человек. Все пассажиры были эвакуированы спасателями Саратовской области, дислоцированными в Хвалынске. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждается.

Причины возгорания уточняются.

