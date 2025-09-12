Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В России самолет столкнулся с птицей во время взлета

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 09:20
    В России самолет столкнулся с птицей во время взлета

    В Иркутске (Россия) самолет "Уральских авиалиний" прервал взлет после столкновения с птицей. 

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на транспортную прокуратуру.

    "При выполнении рейса U62719 по маршруту Иркутск - Ташкент во время разбега произошло попадание птицы в двигатель. Для обеспечения безопасности полета экипаж прервал взлет и зарулил на стоянку", - говорится в сообщении.

    На борту лайнера находились шесть членов экипажа и 91 пассажир, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило.

    Замена борта не потребовалась. Самолет вылетел в пункт назначения.

