В России самолет столкнулся с птицей во время взлета
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 09:20
В Иркутске (Россия) самолет "Уральских авиалиний" прервал взлет после столкновения с птицей.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на транспортную прокуратуру.
"При выполнении рейса U62719 по маршруту Иркутск - Ташкент во время разбега произошло попадание птицы в двигатель. Для обеспечения безопасности полета экипаж прервал взлет и зарулил на стоянку", - говорится в сообщении.
На борту лайнера находились шесть членов экипажа и 91 пассажир, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило.
Замена борта не потребовалась. Самолет вылетел в пункт назначения.
