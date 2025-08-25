О нас

В России самолет совершил посадку с неисправным шасси

В Красноярском крае (Россия) самолет авиакомпании "Спецавиа" совершил посадку с неисправным механизмом шасси.
Другие страны
25 августа 2025 г. 15:34
В России самолет совершил посадку с неисправным шасси

В Красноярском крае России самолет авиакомпании "Спецавиа" совершил посадку с неисправным механизмом шасси.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени (14:00 по Баку) в аэропорту Байкит в Красноярском крае с неисправностью шасси осуществлена посадка воздушная судна "Cessna 337 Skymaster" авиакомпании "Спецавиа", осуществляющего авиационные работы", - говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что судно получило повреждения.

По предварительным данным на борту самолета находилось два человека, пострадавших нет.

