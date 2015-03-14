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    ​В России разбился воздушный шар с 5 пассажирами

    В настоящее время причины происшествия выясняются

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Подмосковье воздушный шар с 5 пассажирами врезался в вышку сотовой связи.

    По сообщениям Report, как рассказали в ГУ МВД по Московской области, ЧП произошло в поле недалеко от Дмитрова, в районе населенных пунктов Ревякино, Настасьино и Володынское.

    В результате столкновения как минимум 3 человека получили серьезные травмы и сейчас госпитализированы.

    "Инструктор и два пассажира находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы в Центральную районную больницу города Дмитров", — сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧП.

    В настоящее время причины происшествия выясняются.

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