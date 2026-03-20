    В России произошло массовое ДТП с участием 25 автомобилей

    • 20 марта, 2026
    • 09:56
    В России произошло массовое ДТП с участием 25 автомобилей

    Массовое ДТП с участием 25 автомобилей произошло в Уссурийском городском округе Приморского края России, пострадал один человек.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС региона.

    "Сегодня днем на федеральной трассе А-370 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 25 автомобилей. Пострадал 1 человек, погибших нет", - говорится в сообщении.

    По данным региональной прокуратуры, авария произошла днем на 679 км дороги Хабаровск - Владивосток. Надзорное ведомство поставило на контроль выяснение всех обстоятельств ДТП.

