В России произошло массовое ДТП с участием 25 автомобилей

Массовое ДТП с участием 25 автомобилей произошло в Уссурийском городском округе Приморского края России, пострадал один человек.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС региона.

"Сегодня днем на федеральной трассе А-370 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 25 автомобилей. Пострадал 1 человек, погибших нет", - говорится в сообщении.

По данным региональной прокуратуры, авария произошла днем на 679 км дороги Хабаровск - Владивосток. Надзорное ведомство поставило на контроль выяснение всех обстоятельств ДТП.

