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В России при сходе лавины погиб президент федерации

В России при сходе лавины погиб президент федерации Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики России "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб в результате схода лавины, который произошел на местном горнолыжном курорте
Другие страны
19 января 2021 г. 01:13
В России при сходе лавины погиб президент федерации

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики России "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб в результате схода лавины, который произошел на местном горнолыжном курорте.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на его сына Шамиля Маршанкулова.

По словам собеседника издания, его отца тоже накрыло лавиной.

Смерть главы горнолыжной федерации "Домбай" также подтвердили в администрации города Карачаевска.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек. Также известно об одном погибшем.

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