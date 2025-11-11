Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В России при демонтаже горнолыжного комплекса пострадали 2 человека

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 14:36
    В России при демонтаже горнолыжного комплекса пострадали 2 человека

    При демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске два человека пострадали, а также повреждены около 100 автомобилей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "Одного прохожего накрыло лавиной из камней и металлических фрагментов. От удара человек упал на пешеходную часть, у него травма ноги. Еще одна женщина получила порезы из-за лопнувшего стекла в соседнем доме",- говорится в заявлении.

    Также отмечается, что повреждены около 100 автомобилей и фасады жилых домов.

    "Снежком" был построен в 2007 году и стал единственным в России всесезонным горнолыжным комплексом. В 2021 году обанкротилось юрлицо объекта - ООО "Снежная горка". В начале 2022-го комплекс закрылся на реконструкцию, начался частичный демонтаж. Осенью того же года было объявлено о решении его снести.

    комплекс пострадавшие Снежком Россия

    Последние новости

    14:51

    Пашинян обсудил с послами ЕС итоги Вашингтонского саммита

    Внешняя политика
    14:36

    В России при демонтаже горнолыжного комплекса пострадали 2 человека

    Другие страны
    14:34

    ЧМ-2026: Определены судьи матча Азербайджан - Исландия

    Футбол
    14:32

    Турция и Египет завтра обсудят прекращение огня в секторе Газа

    Другие страны
    14:21

    Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан сократился на 13%

    Туризм
    14:19

    Геворг Папоян пожелал первым попробовать хлеб из казахстанской пшеницы

    В регионе
    14:02

    МИД Афганистана: Кабул стремится к конструктивным отношениям с Казахстаном

    Другие страны
    14:00

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по уставному капиталу (01.01.2025)

    Финансы
    13:59

    В Чечне 20 человек пострадали из-за обрушения балкона во время похорон

    В регионе
    Лента новостей