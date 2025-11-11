В России при демонтаже горнолыжного комплекса пострадали 2 человека

При демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске два человека пострадали, а также повреждены около 100 автомобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Одного прохожего накрыло лавиной из камней и металлических фрагментов. От удара человек упал на пешеходную часть, у него травма ноги. Еще одна женщина получила порезы из-за лопнувшего стекла в соседнем доме",- говорится в заявлении.

Также отмечается, что повреждены около 100 автомобилей и фасады жилых домов.

"Снежком" был построен в 2007 году и стал единственным в России всесезонным горнолыжным комплексом. В 2021 году обанкротилось юрлицо объекта - ООО "Снежная горка". В начале 2022-го комплекс закрылся на реконструкцию, начался частичный демонтаж. Осенью того же года было объявлено о решении его снести.